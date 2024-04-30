Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, işçiye ve emeğine değer veren bir anlayışla görev yapmaya ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ülkede ve dünyada alın teri ve emeğiyle geçinen tüm emekçileri selamlayarak mesajına başlayan Töre, “Çalışarak hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden binlerce çalışanımızın gururla idrak ettikleri bir günün içerisindeyiz. Emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan kardeşlerimizin, millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin kalkınmasına katkı koyan, üretimi ve ekonomik hayatı ayakta tutan işçi ve emekçilere teşekkür eden Töre, mesajına şöyle devam etti:

“Onların refahı ve mutluluğu her daim en önemli gündem maddemiz olmalıdır. Birliğin ve dayanışmanın önemini anlatan 1 Mayıs, emekçi kardeşlerimizin alın terinin bir simgesi haline gelmiştir. Aslında hepimiz bu ülkenin birer emekçisiyiz.

İşçiye alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla üreteni ve üretimi önemseyerek, görev yapaya emeğin ve emekçinin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Başta Meclis çalışanlarımız olmak üzere, tüm emek verenlerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlarım.”