Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, toplumsal varoluş mücadelesinin kaçınılmaz olduğunu kaydederek, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ekonomik sıkıntılara değinerek, özellikle esnaf ve üreticilerin “dayatılan” ekonomik model neticesinde borç yükü altında ezildiğini ve iflasa sürüklendiğini ifade etti.

Esas bedeli emekçilerin ödediğini kaydeden Sonüstün, hayatı ucuzlatmanın yolunun girdi maliyetlerini düşürmekten geçtiğini belirtti ve Hükümete “sorunları çözmekten aciz olduğu” suçlamasını yöneltti.

Sonüstün, toplumsal varoluş mücadelesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi, birlikte mücadelenin tek çıkar yol olduğunu kaydetti.