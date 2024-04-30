Cumhuriyetçi Türk Partisi, yarın saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanarak iki toplumlu etkinlikte buluşmak için ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na yürüyeceklerini belirterek, tüm halkı, meydanlara, barışa ve emeğe sahip çıkmaya davet etti.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, bu yıl da ekonomik krizin gölgesinde kutlandığını söyleyerek, “Alım gücünün düştüğü, gençlerin gözlerini göç yollarına diktiği, enflasyonun patlama yaptığı, emekçi halkın zor günler geçirdiği günümüzde, 1 Mayıs’ta birlikte yürüyeceğiz, birlikte ses vereceğiz” dedi.

Tüm temel gıda maddelerinin fiyatlarının yükseldiğini, emekçinin alım gücünün günden güne düştüğünü söyleyen Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülke insanımızın kaliteli yaşam sürmesini sağlayacak olan önlemler ise ne yazık ki adına ‘hükümet’ denen yapı tarafından alınmamaktadır. Bu da yetmezmiş gibi gün geçmiyor ki; bir konuda yolsuzluk, usulsüzlük ortaya çıkmasın. Diploma skandalı, elektrik kurumunda yolsuzluk, ilaca erişimde zorluk, yani hayatın her alanında kaos ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin eseridir.

Özel sektör emekçilerini yok sayan, asgari ücretliyi açlığa mahkum eden zihniyete karşı CTP olarak, özelde sendikal örgütlenmenin sağlanmasına sonuna kadar destek olacağız.

Çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için ve federal çözümün gerçekleştirilmesi için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz.”