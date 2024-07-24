Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü’nün de karnı tok” açıklamasını değerlendirdi. “Anavatandan gelen açıklamaların yüreklerine su serptiğini” belirten Töre, “KKTC’nin ve iki devletliliğin esas olduğunun” Erdoğan tarafından bir kez daha teyit edildiğini söyledi. Töre, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

İtalya ile Türkiye arasında son dönemlerde yaşanan iyi ilişkilere de değinen Töre, günün birinde temsilciliğin önce konsolosluk sonrasında da büyükelçilik olabileceğini kaydetti.

Töre, konuşmasının sonunda Roma Temsilciliğine atanan Mustafa Kemal Beyazbayram’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Töre tarafından çeşitli hediyeler de takdim edildi.