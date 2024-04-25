Töre Korgeneral Öztürk ve İstanbul Valisi’ni ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 5. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansı’na katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre İstanbul temasları kapsamında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunmuş, İstanbul’da 1’inci Ordu 3’üncü Kolordu Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Sezai Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundu. Töre, Kolordu Komutanlığı özel defterini de imzaladı.

-Töre İstanbul Valisi Gül’ü ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre temasları kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül’ü de ziyaret etti.

Valilik özel defterini imzalayan Töre, ziyarette yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olan İstanbul’da bulunmanın ve valiliği ziyaret etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

-“İstanbul, Türkiye’nin ve Türk dünyasının gözbebeğidir”

İstanbul’un, Türkiye’nin ve Türk dünyasının gözbebeği olduğunu belirten Töre, “Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşasak da gözümüz kulağımız Türkiye’de” dedi.

5. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansı’na katılmak üzere İstanbul’a geldiğini ifade eden Töre, toplantıya birçok İslam ülkesinden katılım olacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Töre konuşmasının sonunda, Türk gençliğinden, Fatih Sultan Mehmet’in ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkmasını istedi.

-Gül

İstanbul Valisi Davut Gül de, gençliğinin ilk yıllarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversite öğrencisi olarak geçtiğini ifade ederek, KKTC’yi kendi memleketi olarak gördüğünü söyledi.

Meclis Başkanı Töre’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Gül, KKTC’nin yarınının, bugünden daha güzel olacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Töre’ye temaslarında KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.