Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gambia temasları kapsamında Türk-Libya ortak yatırımı olarak renovasyon çalışmaları tamamlanan Prime Atlantic Hotel’in ön açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gambiya’nın Başkenti Banjul’un en eski oteli olma özelliği de taşıyan Prime Atlantic Hotel’in ön açılışına Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Banjul Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdindeki Cidde Daimi Temsilcisi, Gambiya Hükümetini temsilen, Gambiya Turizm Bakanı, Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı, Gambiya Ticaret Bakanı, Libya’yı temsilen, Libya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Libya Gençlik ve Spor Bakanı, Libya Banjul Büyükelçisi, Libya Afrika Yatırım Girişim Fonu Başkanı ve Banjul Belediye Başkanı katıldı.