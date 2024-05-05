Şiddetli rüzgar Gazimağusa, Beyarmudu ve Yedidalga’da yangınlara sebep oldu. Lefkoşa bir araçta, Serdarlı-Ulukışla arasında ise arpa, anız, balya ve zeytin ağaçları yandı.

Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde Ömer Özkarataş’ın kullanımında bulunan seyir halindeki DM 462 plakalı araçta, muhtemelen benzin hortumundan sızan benzinin motor bölümündeki sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamlar ile hortumlar ve aracın üst makine kapağı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

Beyarmudu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle palmiye ağacının dallarının elektrik tellerine temas etmesi neticesinde oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu Hüseyin Nevzat Aksal’a ait yaklaşık 6 dönümlük arazi içerisinde bulunan anızlar ile bir badem ağacı yandı.

Serdarlı - Ulukışla köylerinin batı kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, 5 ayrı şahsa ait toplam 12 dönüm biçilmemiş arpa, 40 dönüm anız ve 20 adet rulo balya tamamen, 7 adet zeytin ağacı ise kısmen yandı.

Gazimağusa’da Elek Sokak üzerinde, şiddetli rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların hurma ağacı dallarını tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 2 adet hurma ağacı kısmen yandı. Yanan hurma dallarının park halinde bulunan bir araç ile yangına müdahale eden itfaiye aracı üzerine düşmesi sonucu her iki araç da hasar gördü.

Yedidalga’da şiddetli rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu 3 ayrı şahsa ait yaklaşık 2 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile damlama sulama lastikleri ve bir adet hurma ağacı yandı. Soruşturma devam ediyor.