Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow’la ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanına şahsına ve heyetine göstermiş oldukları yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, KKTC ile Gambiya arasındaki ilişkileri ileriye götürecek adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, muhatabını Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgilendiren Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını da üstlenen Barrow’dan Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının duyurulması konusunda destek istedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haksız ve hukuksuz şekilde, Rum liderliğinin baskıcı ve maksimalist tutumu neticesinde 60 yıldır izolasyona maruz bırakılan Kıbrıs Türk halkına yönelik devam eden insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi mücadelesinde dayanışma talebinde bulundu.

Gambiya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ülkelerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını, İİT çerçevesinde ve ikili anlamda ilişkilerin geliştirilmesini kendilerinin de arzu ettiklerini belirtti. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleden haberdar olduklarını ifade eden Barrow, Gambiya olarak bu hususta neler yapılabileceğine dair birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a heyetler arası gerçekleşen görüşmede Özel Temsilci Güneş Onar ve Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Hakan Aksoy eşlik etti.