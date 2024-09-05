Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 5 Eylül Yeşilırmak Direnişi yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, mesajında, Mücahitlerin, kahraman Mehmetçik ile el ele verdiği mücadele sonucunda, 5 Eylül 1974’te Yeşilırmak’ın Türk toprakları ile bütünleştiğini kaydederek, şunları söyledi:

“5 Eylül, hem Yeşilırmak’ın Türk topraklarına dahil olmasının tarihe şan ve şerefle yazıldığı bir direniş günü, hem de Türk ordusu ile birleşme günüdür. Bu şanlı zaferin 50. yıldönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.

20 Temmuz Barış Harekatı günlerinde, Türk Ordusu Yeşilırmak bölgesine girmediği için bölgede yoğunlaşan Rum saldırılarına karşı Yeşilırmak halkı, saldırılara boyun eğmeden mücadele etmiş ve Anavatanın kendilerini kurtaracağına dair inançlarından asla vazgeçmemişlerdir.

Ulusal varoluş ve direnişimizin zaferle sonuçlandığı 5 Eylül Direnişinin 50. yılında, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.’’