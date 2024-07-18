Töre, Barış Harekatı’nın 50. Yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Anavatan Türkiye’nin her alandaki karşılıksız desteği 50 yıl öncesinin karanlık günlerin ardından bugün baktığımız aydınlık gelecek ,yarınlarımıza güven duymamızı sağlamaktadır.

Kıbrıs Türkü’nün bugünlere nasıl geldiğini iyi değerlendirmesi ve birlik ile beraberliğe her zamankinden daha çok sahip çıkılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Mutlu Barış Harekatı ile elde ettiklerimizi sonuna kadar savunmak milli ve toplumsal görevimizdir. Bugün adadaki barış ve huzur ortamının olması, bir devlet yaratılmış olması Anavatanımız ve Türk Ordusu’nun mevcudiyeti sayesindedir. Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü, özgürlük ve bağımsızlığına kavuştuğu gibi, Anavatan Türkiye ile tarihsel ilişkilere dayalı sımsıkı bağların bir daha geri dönülmez biçimde sağlamlaşmasını da sağlamıştır.

Bu bilinç ve düşüncelerle tüm halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramını kutlar, bugünlere gelmemize vesile olan aziz şehitlerimize, mücahit ve mücahidelerimize, Anavatan Türkiye’ye, canlarını ortaya koyarak 1974’ü gerçekleştiren ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Anadolu’daki kardeşlerimize ve şanlı Türk ordusuna şükranlarımızı sunarız.”