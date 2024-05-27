Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) yazılı basın, görsel basın ve sosyal medya kanalıyla ülkedeki gerçek veya tüzel kişilerin muhtelif nedenler ortaya koyarak, yerli ürün arpa ve buğday alımı yapmaya başladıklarının bilgisinin geldiğini kaydetti.

TÜK’den yapılan yazılı açıklamada, 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın 15(1)’inci, 15(2)’nci, 15(5)’inci maddelerine ve ilgili fıkralarına atıfta bulunularak “Denetime tabi madde olan yemlik arpayı sadece Toprak Ürünleri Kurumu veya Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yazılı izin alan kişilerin satın alabileceği, Toprak Ürünleri Kurumu’nun yazılı izni alınmadan, hiçbir üretici veya kişi denetime tabi maddeyi, Toprak Ürünleri Kurumu’na veya Toprak Ürünleri Kurumu’nun yetkili bayilerinden başka birisine satamayacağı, Kurum ve onun yetkili kıldığı bayilerle, izni bulunan kişiler dışında hiç bir kişinin, makul bir süre kendisine yetecek miktardan fazla denetime tabi maddeyi evinde veya denetiminde bulunduramayacağının” hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Buna göre, yasal olarak her ne ad altında ve/veya her ne amaçla olursa olsun arpa ve buğday alım satımı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, bu işleme başlamadan önce Toprak Ürünleri Kurumu’na müracaat ederek izin talebinde bulunmaları ve kendilerine izin verilmesi halinde alım-satım işlemlerine başlamaları gerekmektedir.

Buğday ise şartlı denetime tabi olup, yurtdışından buğday ithalatlarında Toprak Ürünleri Kurumu’ndan izin alınmaktadır.

Yine; 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası’nın ‘Suç ve Cezalar’ yan başlıklı 22. maddesi Yasa’nın 15’inci maddesi kurallarına aykırı davranarak, denetime tabi maddeyi Kurumun yazılı izni bulunmadan satın alan veya Kurumun yazılı izni bulunmadan denetime tabi maddeyi Kurumdan veya Kurumun yetkili bayilerinden başka kişilere satan kişiler için hem para ve hem de hapis cezası öngörmektedir.”