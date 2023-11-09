İskele Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği iş birliğinde düzenlenen 2’nci Topçuköy Bal Festivali cumartesi yapılacak.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Topçuköy’de saat 10.00’da başlayıp gün boyu devam edecek festivalde yemekler, el işleri ve arı ürünleri satılacak.

İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi, Retro Çalgıcıları, Çağdaş Aydaş, Yahya, Grup Traffic ile Grup Otantik’in sahne alacağı festivalde çocuklar için oyun alanı da olacak.