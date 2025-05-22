Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, Kuzey Kıbrıs’ta ihtiyacın ithal modeller değil, yerli, gerçeklere dayalı, bilimsel, katılımcı ve kalıcı bir toplu taşıma politikası olduğunu kaydetti.

Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Meclis’te, Düzce Belediyesi’nden gelen uzman ekiplerle iş birliği içerisinde 2023 yılında başlatılan toplu taşımacılık çalışmasının tamamlandığını açıklamasını, “şaşkınlık ve üzüntüyle” karşıladıklarını belirtti.

“Kar-İş olarak bu süreçte ne bir davet aldık, ne görüşümüz soruldu, ne de resmi herhangi bir bilgilendirme tarafımıza ulaştırıldı” diyen Topaloğlu, toplu taşımacılığın omurgasını oluşturan sektör temsilcilerinin konunun dışında bırakılmasının, yapılan çalışmanın ciddiyetini tartışmalı hale getirdiğini söyleyerek, şu soruları sordu:

“Sayın Bakan’ın tamamlandı dediği bu çalışmanın içeriği nedir? Hangi bilimsel veriyle, hangi saha gözlemiyle tamamlandığı ilan edilmiştir? En önemlisi toplu taşımacılığın en kritik paydaşları olan biz taşımacılara danışılmadan nasıl bir model tamamlanmış olabilir?”

Düzce Belediyesi gibi küçük ölçekli bir belediyeden danışmanlık alınmasının "düşündürücü" olduğunu kaydeden Topaloğlu, “Türkiye’de şehir içi ulaşım sistemleri uzun süredir ciddi mali ve yapısal krizler içindeyken, böylesine önemli bir dönüşüm için dışarıdan ithal ve başarısı sorgulanabilir bir modele yönelmek hem sektöre hem de halka yapılmış bir haksızlıktır” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta ihtiyaç duyulan şeyin ithal modeller değil, yerli, gerçeklere dayalı, bilimsel, katılımcı ve kalıcı bir toplu taşıma politikası olduğunu belirten Topaloğlu, ülkede çağdaş, entegre bir toplu taşıma ağı kurulması ve can güvenliği, eğitimli sürücüler, denetim ve altyapının birlikte ele alınması gerektiğini kaydetti.

“Kar-İş olarak elimizi taşın altına koymaya, ehliyetli kadrolarımızla, güvenli araçlarımızla ve sahada biriktirdiğimiz tecrübeyle üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyen Topaloğlu, hükümetin yaklaşımında "ciddiyet göremediklerini" söyledi.

-"Öneriler gündeme alınmadı"

Bir yandan şirketleşme söylemleri yapılırken, öte yandan izin kurullarında belirli kesimlere "rant sağlandığına dair" iddiaların gündemde olduğunu söyleyen Topaloğlu, “Bu koşullarda günü kurtarmaya yönelik açıklamalarla, ‘mış gibi’ yapılan projelerle bu ülkeye ulaşım politikası kazandırılamaz” dedi.

Şehirlerarası taşımacılığın gece geç saatlere kadar sürmesi yönündeki önerileri de dahil sundukları hiçbir çözüm önerisinin gündeme alınmadığını belirten Topaloğlu, günün ihtiyaçlarına göre planlanmış, halkı merkeze alan yeni bir toplu taşıma sistemi için katkıya da, uygulamaya da hazır olduklarını vurguladı.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, “Sayın Bakan’ın açıkladığı ‘tamamlanan çalışma’ eğer bizden habersiz tamamlandıysa, bunun adı ne çalışma ne de politika olabilir. Bu sadece bir illüzyondur” dedi.