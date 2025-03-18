Tokatlıoğlu, Cenevre görüşmelerinde bu modelin masaya getirilmesinin, Kıbrıs meselesine uluslararası ilişkiler bağlamında yeni bir perspektif kazandırdığını belirtti.

Tokatlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs konusunda kapsamlı çözüm müzakerelerine paralel olarak Evrimsel İşbirliği Modelinin benimsenmesi gerektiğini uzun yıllardır Halkın Partisi olarak dile getiriyoruz.

Cenevre görüşmeleri Evrimsel İşbirliği Modelinin masaya getirilmesiyle Kıbrıs meselesine uluslararası ilişkiler bağlamında taze bir perspektif getirmiş, taraflara stratejik düşünme ve kazan-kazan esaslı yaklaşım benimseme çağrısı yapmıştır.

Bugün gelinen noktada, Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerde ortak bir federal zemin olmadığını tespit ederek, yalnızca güven yaratıcı önlemleri değil, uzun vadeli kazanım getirecek işbirliği modellerini ön plana koymaktadır. Bu farkı iyi anlamak, Kıbrıs meselesindeki mevcut süreci doğru yorumlamak açısından kritik önem taşımaktadır.”

Bundan sonraki sürecin tarafların bu mesajları nasıl işleyeceğine ve somut adımlara dönüştüreceğine bağlı olacağını belirten Tokatlıoğlu, Kıbrıs için diyalog ve işbirliği odaklı bu yeni diplomasi dilinin sürdürülmesinin yalnız adadaki değil bölgedeki barış ve istikrar için de önem arz ettiğini söyledi.







