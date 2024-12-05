3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü münasebetiyle Kıbrıs Türk Görmezler Derneği'ni ziyaret eden TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez ve Genel Sekreter Yılmaz Hakverdi gün dolayısıyla engelli camiasına dayanışmalarını belirtti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden verilen bilgiye göre, dernek yetkilileri, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu yurt ve misafirhanesi tesislerinde de incelemede bulundu.

Dernek temsilcileri, ayrıca Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk'e flama takdim ederek başarı diledi.