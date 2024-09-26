Bayar yaptığı yazılı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Kıbrıs konusunda birçok gerçekçi ve değerli değerlendirmeler yaptığını belirterek, buna karşın bazı siyasi parti, sendika ve kuruluşların, “İki devlet politikası bizim görüşümüz de irademiz de değildir” demesinin kötü niyetli bir davranış olduğunu ve asla iyi niyetli bağdaşmadığını kaydetti.

-“Yıkıcı bir faaliyet”

Bu davranış ve zamanlamasını “yıkıcı bir faaliyet” olarak değerlendiren Bayar, “Üç yıl kadar önce Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış ve halkımızın çoğunluğu oyunu, bugün anavatan Türkiye’nin tam destek verdiği iki devletli çözüm modelini destekleyen adaydan yana kullanmıştı” dedi.

Halkın çoğunluğu tarafından kabul gören bu politikanın üç yıldır başarılı bir şekilde yürütüldüğüne, Türk devletleri arasında ikili ilişkilerde ilerleme sağlanmaya başladığına dikkat çeken Bayar, iki devletli çözümün en üst düzeyde bütün dünyaya ilan edildiği bir günde, bazı kuruluş, siyasi parti ve sendikaların karşı görüşlerini ilan etmelerini, “büyük bir talihsizlik, gereksiz ve boşuna” bir çaba olarak değerlendirdi.

-“İki devletli çözümün en iyi çözüm olduğuna inanıyor ve kuvvetle destekliyoruz”

Federasyon tezinin geçerliliğini yitirdiğini kaydeden Bayar, “Anavatanımız Türkiye’nin de desteği ve garantisi altında iki devletli çözümün Kıbrıs Türklerinin güvenli geleceği için en iyi çözüm olduğuna inanıyor ve kuvvetle destekliyoruz. Bu destek aynı zamanda şehit ve gazilerimize olan saygımızın da bir gereğidir” dedi.