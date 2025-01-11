TMT Mücahitler Derneği yayımladığı mesajda, "Milli varoluş mücadelesinin mimar ve mühendisleri olan, tüm hayatlarını Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşması için harcayan" liderleri ölüm yıl dönümlerinde rahmet, saygı, sevgi ve özlemle andı.

Derneğin yayımladığı mesaj şöyle;

“Özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük; köyden başlayarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük siyasi direnişini başlatmış ve tüm ömrünü bu uğurda harcamıştır. Hep Atatürkçü çizgide Kıbrıs Türk halkının haklarını ve özgürlüğünü kalemi ve gazetesi Halkın Sesi ile savundu. Milli Mücadelemizin meşalesini ateşledi.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf. R. Denktaş Dr. Küçük’ ten devraldığı meşaleyi hep ileri taşıdı. Direnişimizin sağlam temeller üzerine kurulması için büyük uğraş verdi. Dava arkadaşları olarak Anavatan’la da uyum içinde Anavatan’ın katkı ve desteğini sağladılar. TMT’nin kuruluşuna öncülük ettiler. Dr. Küçük 'AĞRI' kod adını alırken R.Denktaş 'TOROS' kod adını aldı. Hep yükseklerde oldular ve halkın arasında halkla bütünleştiler. Liderlikleri yanında en büyük Mücahit oldular.

Dr. Küçük “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır” derken R. Denktaş “Halkım beni Türk askerini Ada’ya getiren adam olarak hatırlasın” demiştir.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu birlikte yaşamaları Onların en büyük sevinç ve zaferleridir.

Başlattıkları, beraber yürüttükleri siyasi direniş hareketinin başarı ile sonuçlanmasını görebilen ender liderlerden biri oldular ve bizlere bağımsız bir devlet armağan ettiler.

Devletimizi yaşatmak ve ileri taşımak merhum Liderlerimize ve Şehitlerimize sözümüzdür.

Ölümsüz Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş, Kıbrıs Türk Varoluş tarihimizin en parlak sayfalarında yerlerini koruyacak ve her zaman gönüllerimizde yaşayacaklardır.

Ruhları Şad olsun Mekanları Cennet olsun.”