Polis ekiplerinin dün Gazimağusa, Girne ve İskele’de yürüttükleri operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından J.A.A.’nın (E-31) evinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram hintkeneviri ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara bulundu. Şahsın ayrıca ülkede ikamet izinsiz olduğu da tespit edildi.

Aynı gün saat 18.30 sıralarında Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan trafik kontrolünde durdurulan araç sürücüsü C.Ö.’nün (E-32) üzerinde ve aracında yapılan aramada, içerisinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü tespit edildi. Şahsın Gönyeli’deki evinde devam eden aramalarda ise yaklaşık 25 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Saat 21.30 sıralarında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen A.I.(E-33) ve A.T.’nin (E-40) bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 1 gram kokain ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam pipet ve iki adet kaşık bulundu.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.