Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri Atatürk büstüne ve Tekke Bahçesi’ndeki Şehitler anıtına çelek koyup saygı duruşunda bulundu.
TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu üyeleri, önce Lefkoşa'da Girne Kapısı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.
Daha sonra Tekke Bahçesi’ndeki Şehitler anıtına çelenk koyup saygı duruşu yapıldı.
TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu üyeleri, burada şehit mezarlarını da ziyaret edip dualar okudu.