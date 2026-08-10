Tirmen’de bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamalara göre yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Saat 13.45’te çıkan yangına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile havadan müdahale edilirken, İtfaiye Müdürlüğü, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, Sivil Afet Timi (SAT), Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) ve Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) karadan müdahale etti.

Ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.