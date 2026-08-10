İtfaiye Müdürlüğü, yangına karşı alınabilecek önlemleri hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan uyarıda, çevreye sigara izmariti atılmaması, mangal kömürlerinin tamamen söndürüldüğünden emin olmadan çöpe dökülmemesi; spiral, kaynak ve oksijen kaynağıyla çalışma yapılacağında, çalışma alanının yanıcı madde ve kuru otlardan temizlenmesi, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarının 188 Elektrik Arıza hattına bildirilmesi; elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının budanması, elektrik tellerinin alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budama yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması tavsiye edildi.

Priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini arttırdığı belirtilerek, yüksek akım tüketen elektrikli cihazların direkt fişe takılması, deforme olmuş uzatma kablolarının kullanılmaması önerildi. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazların çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği ifade edildi.

Motorlu araçların bakımının aksatılmadan yapılmasıyla, yakıt sızması, kısa devre ve egzoz kaynaklı yangınların önlenebileceği kaydedildi. Davlumbaz filtrelerinin en geç iki ayda bir temizlenmesinin, filtrede birikmiş yağların neden olabileceği yangın riskini önlemeye yardımcı olacağı belirtildi. Motorlu araç, iş yeri ve konutlarda yangın söndürme cihazı bulundurulması, söz konusu cihazın kullanma şeklinin bilinmesinin önemli olduğu ifade edildi.

Duman veya ateş belirtilerinin en kıs sürede 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattı’a bildirilmesi gerektiği de kaydedildi.