Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Tirmen’deki yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Çavuş, bölgede görev yapan yetkililerden yangının seyri, yürütülen müdahale ve son durum hakkında bilgi aldı.



Bakan Çavuş, yangına müdahalede görev alan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek, gösterdikleri özverili ve koordineli müdahale dolayısıyla tüm ekiplere teşekkür etti.

Bakanlık açıklamasında, söndürme çalışmalarında Orman Dairesi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sağlanan helikopter desteğinin önemli rol oynadığı belirtildi.



Özellikle arazinin engebeli ve ulaşımın güç olduğu bölgelerde havadan gerçekleştirilen müdahalenin, ekiplerin yangına daha hızlı ulaşmasına ve alevlerin yayılmasının önlenmesine katkı sağladığı, karadan yürütülen çalışmaların havadan müdahaleyle desteklenmesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının sağlandığı vurgulandı.