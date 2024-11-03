Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Başbakan Ünal Üstel’in dün sağlık şikayetiyle başvurduğu Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tetkiklerinin ardından kendi isteğiyle YDÜ Hastanesi’ne gittiğini, hekimlerce herhangi bir Sağlık Kurulu sevk işlemi yapılmadığını belirtti.

Sendika Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Üstel’in dün sabah saatlerinde sindirim sistemi şikayetleri nedeniyle Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurduğu, dahiliye uzmanı tarafından gerekli muayenesi yapıldıktan sonra batın ultrasonografisi, kan tetkikleri ve takiben batın tomografisinin çekildiği kaydedildi.

Üstel’in şikayetlerinin genel cerrahi uzmanı tarafından da değerlendirildiği, safra kesesinde taş saptanmakla birlikte o an için safra kesesi duvarında bir kalınlaşma ve enfeksiyon bulgusuna rastlanmadığı ve akut cerrahi bir problem saptanmadığı belirtilen Tıp-İş açıklamasında, olası bir kardiyolojik problemi dışlamak için kardiyoloji uzmanı tarafından ekg ve ekokardiyografi de yapılarak değerlendirildiğini ve herhangi bir akut kardiyolojik sorun da saptanmadığını bildirdi.

Tıp-İş açıklamasında, bunların ardından gözleme alınan, takip ve tedavisi başlanan Üstel’in kendi isteği ile hastaneden ayrılarak Yakın Doğu Hastanesi’ne başvurduğu kaydedilerek “Hastaya ilgili hekimlerce herhangi bir sağlık kurulu sevk işlemi yapılmadığını görülen lüzum üzerine kamuoyunun bilgisine getiririz.” denildi.