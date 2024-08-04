Sendika, acil servislerde ve 112 Hızır Acil Servisindeki aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için somut adım atılmaması halinde grev dahil her türlü yasal ve sendikal eylem ve haklarını kullanacağını duyurdu

“ ‘Hastalandığı’ gerekçesi ile 112 Hızır Ambulansını çağıran bir vatandaş elindeki silah ile ambulanstaki sağlık görevlilerini tehdit ederek etkisiz hale getirmiş, ambulansa el koymuştur… Olay durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi”

Lefkoşa, 4 Ağustos 24 (TAK): Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Sağlık Bakanlığı ve Hükümeti acil servislerdeki ve 112 Hızır Acil Servisindeki aksaklık ve eksiklikleri gidermek için “derhal” harekete geçmeye çağırarak, ay sonuna kadar somut adım atılmaması halinde ikinci bir uyarı yapmaksızın grev dahil her türlü yasal ve sendikal eylem ve haklarını kullanacaklarını duyurdu.

Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut yaptığı yazılı açılamada, Güzelyurt’ta dün yaşanan ambulans kaçırma olayına işaret ederek, “ ’hastalandığı’ gerekçesi ile 112 Hızır Ambulansını çağıran bir vatandaşın elindeki silah ile ambulanstaki sağlık görevlilerini tehdit ederek etkisiz hale getirdiğini, ambulansa el koyduğunu, ardından ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine giderek, yine elinde silahla ve tehditler savurarak acil servise girdiğini” aktardı.

Sendika olarak kamu hastanelerinin acil servislerindeki eksiklik ve aksaklıklar konusunda uzun süredir Sağlık Bakanlığı ve Hükümetten iş birliği taleplerine yanıt alamadıklarını ifade eden Gürkut, “ 31 Temmuz’da yaptığımız basın açıklamasının üzerinden sadece 3 gün geçmişken dün sabah yaşanan olay durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Gürkut açıklamasında şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı ve Hükümetten hiçbir olumlu yanıt veya açıklama gelmemişken, dün sabahın erken saatlerinde Güzelyurt’ta yaşayan ve ‘hastalandığı’ gerekçesi ile 112 Hızır Ambulansını çağıran bir vatandaş elindeki silah ile ambulanstaki sağlık görevlilerini tehdit ederek etkisiz hale getirmiş, ambulansa el koymuştur. Ardından ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine gelmiş, yine elinde silahla ve tehditler savurarak acil servise girmiştir.

Yaşanan korku dolu anların ardından silahlı vatandaş etkisiz hale getirilebilmiş ve sağlık çalışanları görevlerine devam edebilmiştir. Bu sırada acil serviste bulunan diğer hastaların tedavilerinde aksama yaşanmaması için kendini tehlikeye atan görevli hekim ve personelin zarar görmemiş olması yüreklerimize su serpmiş olsa bile bu olay acil servis ve 112 çalışanlarının karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi ve güvenlik zafiyetini bir kez daha göstermiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Hükümeti acil servislerdeki ve 112 Hızır Acil Servisindeki aksaklık ve eksiklikleri gidermek için derhal harekete geçmeye çağırıyor 31 Ağustos 2024 tarihine kadar somut adımlar atılmaması halinde ikinci bir uyarı yapmaksızın grev dahil her türlü yasal ve sendikal eylem ve haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.

Sağlık Bakanlığı ve Hükümete iş birliğine açık olduğumuzu, hastalarımız ve sağlık ekiplerimiz zarar görmeden derhal sorunlara çare üretmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.”

(ÖK)