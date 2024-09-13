“Sağlık Bakanlığı acillerde hekim sayısını artıracağına, personel eksikliklerini gidereceğine, güvenlik zafiyetlerini gidereceğine, teşhis ve tedavi olanaklarını iyileştireceğine dair sözler vermiştir. Ancak tüm bunlar sözde kalmış, vaatten öteye gitmemiştir”





“Hükümeti ve Bakanlığı taleplerimizi karşılamak, acil servislerdeki ve hastanelerimizdeki sorunları gidermek için bir kez daha göreve davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde, ülkedeki acil servislerin durumu ve sorunları ile ilgili açıklama yaptı; acil servislerdeki sorunların giderilmesi için hükümetten ve Sağlık Bakanlığı’ndan taleplerini yineledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’ndan bazı temsilciler de basın açıklaması esnasında acil servis önünde hazır bulunarak Tıp-İş’e destek verdi.

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Sendika Başkanı Özlem Gürkut, “kamu hastanelerinde acil servislerdeki sorunların halkın sağlığını riske edecek düzeyde olduğunu ve acillerdeki eksikliklerin ve iş yükünün görevli hekimlerin mesleki hata yapma riskini artırdığını” belirterek, acillerdeki sorunlarla ilgili çözümler üretmesi için Sağlık Bakanlığı’na bir aylık bir süre verdiklerini ancak süre dolmasına rağmen bu yönde bir adım atılmadığını söyledi.

Bir ayın sonunda, Sendika olarak, Gazimağusa, Girne ve Cengiz Topel hastanelerini ziyaret ettiklerini, buralarda sorunların giderilmediğini gözlemlediklerini; bugün de, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genel bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Gürkut, “Burada da, maalesef acil servis hizmetlerini ve halkın alacağı sağlık hizmetini iyileştirecek gelişme olmamıştır.” dedi.

Gürkut, “Oysa ki, Bakanlıkla bazı toplantılar yapmıştık ve bu toplantılarda çözümler yönünde adımlar atılacağı ve eksikliklerin giderileceğine dair sözler verilmişti. Ancak bu sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini görmüş olduk.” ifadelerini kullandı.

Gürkut, Sendikanın, acil servislerdeki ve hastanelerdeki sorunları kamuoyu ile yeniden paylaşmak için bugün acil servis önünde olduklarını söyleyerek, “Hükümeti ve Bakanlığı bu sorunların gidermek için bir kez daha göreve davet ediyoruz” dedi.

- “Acil sağlık hizmetleri ertelenemez, aksatılamaz”

Tıp-İş Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okuyan Özlem Gürkut, Sendikanın hastaneler, acil servislerdeki sorunlar ile ilgili yürüttüğü eylemlilik kararı kapsamında Gazimağusa, Girne ve Cengiz Topel hastanelerinde yaptığı tespitlerin ardından bugün de Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde genel bir değerlendirme yaptığını söyledi.

Acil servislerdeki hizmetlerin 7 gün/24 saat kesintisiz devam etmesi gerektiğini vurgulayan Gürkut, “Acil sağlık hizmetleri ertelenemez, aksatılamaz niteliktedir ve acil sağlık hizmetleri tam donanımlı, yeterli uzman hekim kadroları bulunan hastanelerde, yeterli ekipman, teşhis ve tedavi olanakları ile verilmelidir. “dedi.

“Günümüzde ülkede sağlık hizmetine erişim azaldıkça, acil servislere müracaat katlanarak artmaktadır” diyen Gürkut, acil servislerin bu talebi anında karşılayacak durumda olmadığını savunarak, “Acil servislerdeki eksiklik ve kısıtlılıklar halkın sağlığını tehdit edecek noktadadır” ifadelerini kullandı.

Gürkut, acillerdeki hekim eksikliklerine de işaret ederek, “Bazı acillerde ekipler halinde çalışılması gerekmekteyken, tek bir hekim nöbet tutmakta, mesai dışı saatlerde hastanede acil nöbetçi hekimi dışında başka hekim bulunmamaktadır. Lefkoşa dışında hiçbir acil serviste acil tıp uzmanı bulunmamaktadır. Diğer yandan acil servislerde çalışan hekimlerin neredeyse tümü sözleşmeli statüde olup iş güvencesiz çalışmaktadır.” dedi. Gürkut, bazı acillerde kayıt memuru ve güvenlik memuru eksikliği bulduğuna, perifer hastanelerin eksiklikler nedeniyle başvuran hastaları Lefkoşa’ya sevk ettiğine işaret etti.

-“Bu eksiklikler nedeniyle görevli hekimler de mesleki hata yapma riski altına girmiş oluyor”

“Acil servislerdeki bu eksiklikler nedeniyle sadece hastaların risk altına girmediğini, aynı zamanda görevli hekimler de mesleki hata yapma riski altına girdiğini” söyleyen Gürkut, “Bütün bunları Sağlık Bakanlığımız bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Bakanlığa acil servislerdeki sorunları gidermesi için, en azından giderme yönünde ciddi adımlar atması için verdiğimiz süre dolmuştur.” dedi.

Gürkut, Sendikanın Bakanlıktan taleplerini hatırlattı: “Acil servis kadrolarının açılması, tüm acillerin kendi kadroları ile tüm vardiyalarını döndürebilecek hekim sayısına ulaştırılması, eksik tanı ve tedavi olanaklarının geliştirilmesi, eksik personelin tamamlanması, Gazimağusa Hastanesi’nde daimi uzman kadrolarının artırılması, Girne ve Cengiz Topel hastanesinde yatan hastalar için ayrı nöbetçi hekim olabilecek şekilde hekim sayılarının artması.”

-“Sağlık Bakanlığı sözler vermiştir. Ancak tüm bunlar sözde kalmış, vaatten öteye gitmemiştir”

Gürkut, devamla şunları söyledi:

“Bu sorunları, eksiklikleri ve talepleri Sağlık Bakanlığı’na ilettik. Aradan geçen bu sürede hiçbir iyileşme olmadığını tüm hastaneleri ziyaret edip yeniden tespit ettik. Sendika yönetimi olarak yaptığımız görüşmelerde Sağlık Bakanlığı hekim kadrolarının münhallerini ilan edeceğine, acillerde görev yapan hekim sayılarını artıracağına, personel eksikliklerini gidereceğine, acillerde güvenlik zafiyetlerini gidereceğine, teşhis ve tedavi olanaklarını iyileştireceğine dair sözler vermiştir. Ancak tüm bunlar sözde kalmış, vaatten öteye gitmemiştir. Hükümeti ve Bakanlığı taleplerimizi karşılamak, acil servislerdeki ve hastanelerimizdeki sorunları gidermek için bir kez daha göreve davet ediyoruz.”

Gürkut ayrıca, “Esas köklü çözüm; ülke nüfusuna ve hastanelere başvuran hasta sayısına uygun olarak yeni hastanelerin yapılması ve hastane binalarının inşaatlarının tamamlanması ve kamu kaynaklarının sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde kullanılmasıdır” diye ekledi.