Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Özlem Gürkut, sağlıkta liyakata dayalı sistemin tesisi için hekim örgütleriyle bir araya gelinmesi, söylenenlere kulak verilerek yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydederek, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e “Sağlığı siyasetten arındırın” çağrısı yaptı.

Yazılı açıklamasında Sağlık Bakanı’nı eleştiren Gürkut, bakanlık kanalıyla, panik ve korku içinde, düşünülmeden, istişare edilmeden, hastanelerdeki kliniklerin işleyişini sekteye uğratacak şekilde, 3- 4 klinik şefini de görmezden gelerek çalışma ve nöbet düzeni oluşturulmak istendiğini savundu.

Gürkut, “Uyarılarımızı dinlemiyor, görmezden geliyorsunuz. Yetkililer ve sorumlular olarak yaşananlardan ders çıkarmıyorsunuz. Hata yapmama korkusuyla daha fazla hata ve yanlışa sebep olacak zemin hazırlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı bürokratları kanalıyla “çarpık yasal” yapılaşma inşa edildiğini savunarak, bunda yetki kargaşası yaşandığını ve faydalanmaya çalışanlar olduğunu, genç hekimlerin de iş güvencesiz, özlük hakları yok sayılarak ölesiye çalıştırıldığını ileri süren Gürkut, “Tüm bunlar çalışanların verimliliğini düşürmekte, iş güvenliğini ve hastaları tehlikeye atmaktadır. Hatalı ve yanlış bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir” dedi.



-"Bir ilçede 24 saat nöbet tutan hekimin nöbet çıkışında kendi imkanlarıyla başka bir ilçeye gidip poliklinik hizmeti vermesi bekleniyor”

Özlem Gürkut, oluşturulmak istendiğini belirttiği çalışma şekli ve nöbet listeleriyle ilgili şunları ifade etti:

“Genç hekimlerimiz aynı anda birden fazla hastane ve sağlık kuruluşunda görevlendirilmeye başlanmıştır. Aynı hafta içinde birden fazla hastanede poliklinik yapıp hasta görmekle görevlendirilen hekimlere şimdi de farklı hastanelerde nöbet ve on-call’luk görevi verilmeye çalışılmaktadır. Buna göre bir hekimin bir ilçede 24 saat nöbet tutup, nöbet çıkışı başka bir ilçeye kendi imkanlarıyla gidip poliklinik hizmeti vermesi beklenmektedir.

- Emekliliğine sayılı yıllar kalan meslektaşlarımızın aylık ek-mesai sürelerini aşacak şekilde hastanede kalmaları, çalışmaları ve nöbet ertesi aynı performansla çalışmaya devam etmeleri hesap edilmektedir.

- Klinik şefleri, görev ve yetki kargaşası ile başhekimlerce bertaraf edilmeye, yetkileri gasp edilmeye ve görmezden gelinmeye çalışılmaktadır.”





