Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla Alayköy İlkokulu’na teknoloji odası kazandırıldı.

Robotik kodlama eğitiminin verileceği “Alayköy İlkokulu 100.Yıl Teknoloji Odası” için düzenlenen açılış törenine, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı. Açılış konuşmaları öncesinde okul korosu “Cumhuriyet” parçasını seslendirdi.

-Ünbay

İlk sözü alan Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, 1 yıldır Alayköy İlkokulu’nda küçük bir grupla robotik kodlama eğitimlerini başlattıklarını, okulun etkinliklerde de temsil edildiğini kaydederek, daha fazla öğrencinin Robotik Kodlama eğitimlerinden yararlanabilmesi için proje hazırladıklarını ifade etti.

Teknoloji Odası’nın TİKA’nın katkısıyla hayata geçirdikleri ikinci proje olduğunu belirten Ünbay, TİKA Lefkoşa Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’a teşekkür etti.

Özden Ünbay, 6 öğretmenin MasterKids’in bu alanda açacağı eğitime gönüllü olarak katılacağını da söyleyerek, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden akademisyen ve eğitmen yardımı alma, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü’ndeki öğretmen ve öğrencilerle ortak proje hazırlama hedeflerine işaret etti.

-Küçükçavuş

TİKA Lefkoşa Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösteren TİKA’nın eğitim projelerini de desteklediğini, eğitimdeki yenilikçi modelleri öncelikleri arasına aldığını söyledi.

Küçükçavuş, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin uhdesinde gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl etkinliklerinden birinin eğitim projesi olmasından gurur duyduklarını da ifade etti.

Küçükçavuş, TİKA ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 50 devlet ilkokulunda ortak proje yürütüldüğünü, ilkokul 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik robotik kodlamayla ilgili eğitimlerin sürdüğünü belirtti.

-Başarı

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, 100’üncü yıl teknoloji odasının TC Lefkoşa Büyükelçiliği ile TİKA Başkanlığı’nın katkıları, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Alayköy Okul Aile Birliği’nin desteğiyle hazırlandığını kaydetti.

Başarı, “Bu oda cumhuriyetin 100’üncü yıl mirasının parçası olacak” diyerek, projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti

Hakkı Başarı, teknolojinin öğrencilerin araştırma becerisinin geliştirilmesinde ve hızlı ve etkin öğrenimdeki rolüne işaret ederek, teknolojik eğitim kadar klasik eğitimin de değerli olduğunu belirtti.

-Feyzioğlu

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yüzüncü yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyıla doğru yelken açtığını, ikinci yüzyılın çocuklar tarafından inşa edileceğini söyledi.

Öğrencilere “Bizim iki bayrağımız, iki ülkemiz, iki devletimiz var. Harikulade bir geleceği kucaklamanızda KKTC yetkilileri kadar bizim de sorumluluğumuz var” diye seslenen Feyzioğlu, çocuklara şu tavsiyelerde de bulundu:

“Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak, ideallerini kavramak için okuyun. Sadece Atatürk rozeti takmakla, ‘Atatürk’ü çok seviyorum’ demekle Atatürkçü olunamayacağını, gerçek Atatürkçülüğün Türkiye yüzyılını kavramak olduğunu anlayın…Ve sorgulayın. Her söylenene inanmayın, bol bol okuyup araştırın, tartışın, düşüncelerinizi, duygularınızı açıklayın… Sizler, başı dik, gururlu, özgüvenli, kendini bilgiyle donatmaya hazır Türk çocukları, Türk gençlersiniz… Başınız hiçbir zaman öne eğilmeyecek…”