Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ülkeye çalışmak, eğitim almak veya ikamet amacıyla gelmiş ancak kaçak duruma düşmüş yabancıları affetmeyi amaçlayan yasa tasarısının, suç işlemeyi caydırıcı olmak yerine tam tersine teşvik edici bir düzenleme olduğunu belirterek tasarıyı eleştirdi.

"KKTC’de, yıllardan beri, vergi veya prim ödemelerinden muhaceret uygulamalarına kadar pek çok konuda sıklıkla çıkarılan aflar, kanunlara saygıyı tehdit eden ciddi bir yanlış haline gelmiş bulunmaktadır." denilen oda açıklamasında, son çalışmanın da, gerekli işlemleri zamanında yapmayan, harç ve vergilerden bu yolla kurtulmayı düşünenleri koruduğu, yasal düzenlemelere uyanları ise cezalandırdığını kaydetti.

Yasa tasarısının, farklı konumda olan ve farklı şekillerde değerlendirilmesi gereken kişileri aynı kefeye koyarak haklı ile haksızı, suçlu ile suçsuzu birbirine karıştırdığı görüşü ifade edilen Ticaret Odası açıklamasında, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Bir yanda açıkça suç işleyenler, diğer yanda bürokratik hatalar nedeniyle kaçak durumuna düşmüş olanlar varken bunlar aynı kefeye konulmaktadır. Ülkemize eğitim amacıyla gelmiş ama okulla hiçbir ilişkisi kalmadığı halde yıllarca kayıtsız olarak çalışmış kişilerle KKTC’ye ikamet amacıyla gelmiş ve birikimlerini de adamıza taşımış kişilerin aynı kefeye konulması elbette doğru olmayacaktır. 'Parayı ödeyen affı alsın' zihniyeti ile hazırlanmış olduğu izlenimi yaratan bu düzenleme kabul edilemez bir durumdadır."

-"Ülkemiz suç işlemeye eğilimli insanların sığınağı durumuna gelmek üzere "

Ticaret Odası açıklamasında, bütün bu teknik ayrıntılar bir yana, ülkenin suç işlemeye eğilimli insanların sığınağı durumuna gelmek üzere olduğu ifade edilerek bu tür afların bu süreci hızlandıracağına dikkat çekildi.

-"Günübirlik popülist uygulamalardan uzak durulmalı"

Ticaret Odası açıklamasında şunlar da yer aldı:

"Ülkemizdeki yaşam kalitesini yükseltebilmek için yaşam tarzımıza ayak uyduracak, yasa ve kurallarımıza saygı duyacak, aksi durumda bu adada yaşamasına olanak verilmeyeceğini bilecek insanlara ihtiyacımız vardır. Bu gibi af uygulamaları, bu mesajın algılanmasını önlemektedir. Ülkemizin suç cenneti olmadığı algısını güçlendirmek istiyorsak günübirlik ve popülist uygulamalardan uzak durmak zorundayız.

Bu aşamada, meclise sevk edilmiş bulunan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ayrıntılarını tartışmaktan daha çok, bu esaslı gerekçeleri dikkate almamız gerektiğini yetkililerimize ve kamuoyuna hatırlatırken ülkemize katkısı olduğu halde kaçak duruma düştüğüne inandığımız grupların durumunu tartışmaya hazır olduğumuzu da duyurmak isteriz."