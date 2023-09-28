Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından, 01 Ekim tarihinden itibaren bir üst rütbeye terfi ettirilen 145 polis mensubuna, bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda düzenlenen törenle rütbeleri takıldı.

Polis müdürlüğüne 2, polis müdür muavinliğine 4, polis başmüfettişliğine 14, itfaiye başmüfettişliğine 1, polis müfettişliğine 20, polis müfettiş muavinliğine 29, polis çavuşluğuna 69 ve itfaiye çavuşluğuna 6 personel terfi etti.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre terfi törenine, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü I. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Polis Genel Müdürü II. Yardımcısı Zafer Zaifer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Hizmetleri Komisyonu üyesi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, ilçe ve bölüm müdürleri ile terfi eden polis mensuplarının eşleri ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, terfinin, bir kurumdaki en önemli motive aracı olduğuna ve yapılan terfilerle polis örgütünde verimliliğin ve dolayısıyla halka hizmet seviyesinin arttığına dikkat çekti.

Kuni ayrıca, terfi eden polis mensuplarının çağdaş, demokratik ve insan haklarına saygılı olarak her zorluğun üstesinden geleceğine dair inancının tam olduğunu söyledi ve terfi eden tüm personele sağlık, mutluluk ve başarı dileyerek, terfilerin polis teşkilatına ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Terfi eden personele rütbelerinin takılmasının ardından söz alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, alınan her terfinin kişide yetki ve sorumlulukları artırdığını ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyleyip, asker ve polisin silah arkadaşı olduğunu kaydetti, terfi eden tüm personele başarı dileyerek terfilerinin hayırlı olmasını diledi.