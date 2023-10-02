“Zeytin Ve Zeytin Ürünleri Konseyi” İlk Toplantısını Yaptı “Zeytin Ve Zeytin Ürünleri Konseyi” İlk Toplantısını Yaptı

Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri Tepebaşı’nda ses ve ADSL hizmetleri aksayacak.

Konuyla ilgili açıklamada, Tepebaşı'nda yaşayan abonelerin gerekli tedbirleri alması önerildi.

 