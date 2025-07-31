Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 30 Haziran'a kadar olan borçlarını en geç 18 Ağustos’a kadar kapatmaları gerektiğini ; 30 Haziran itibariyle açık hesabı bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini duyurdu.

Daire’den yapılan yazılı açıklamada ayrıca Temmuz 2024 itibarıyla 12 fatura dönemi borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur.” denildi.