Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti’ne yardımda bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının depremin meydana geldiği günden itibaren organize olduğunu kaydeden Feyzioğlu, Türkiye’ye 82 tır yardım gönderildiğini, bunun bin 600 ton yardım malzemesine denk geldiğini ifade ederek, insanların evlerindeki sobaları dahi paketleyip tırlara verdiğini söyledi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nu ziyaret ederek, yetkililerden yardımlar konusunda bilgi alan Feyzioğlu, “Tek millet olduğumuzu güçlü bir şekilde hissettik. Bunun sürekli altını çizmeliyiz, ortaklığımızın ne kadar değerli olduğunu görmeliyiz, bu acıyı birlikte hissettik” şeklinde konuştu.