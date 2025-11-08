Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda aracında tehlikeli yolculuk yapılmasına müsade eden sürücüye 5.120,20 TL para ve 10 puan cezası verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bir aracın sunroofundan vücutlarını çıkarıp yolculuk yapan iki şahsın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araç sürücüsü kısa sürede tespit edilerek, ceza kesildi.