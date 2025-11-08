Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği, 1 Kasım’da Mağusa Hastanesi acil servisine genel durum bozukluğu şikayetiyle başvuran 72 yaşındaki S.E. İsimli kadın hastaya tüm tıbbi tedavi ve bakımlarımların eksiksiz yapıldığını açıkladı.

Başhekimlik, hastanın “sahipsiz bırakıldığı” ya da “kaderine terk edildiği” yönündeki iddiaların tamamen maksatlı ve asılsız olduğunu vurguladı.

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği, son 24 saat içinde 72 yaşındaki S.E. İsimli kadın hastayla ilgili sosyal medya ve basında yer alan paylaşımlar üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, hastanın hastaneye geldiği andan itibaren yaşadığı süreçler bilinmeden ve halihazırda o andan itibaren damar yoluyla aldığı tedaviler göz ardı edilerek paylaşım yapılması ve bu paylaşımda, hastanın “ölüme terk edildiği” yönünde yanlış ve gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

Söz konusu hastanın 1 Kasım’da acil servise başvurması ardından yapılan değerlendirmede durumunun ağır olması sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilen açıklamada, yoğun bakımdaki tedavi sürecinde hekimlerin özverili girişimleri ardından hastanın 5 Kasım tarihinde servise çıkarıldığı aktarıldı.

Süreç boyunca hastanın birden fazla hekim tarafından ortaklaşa takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu süreçte, hastamızın rahatsızlığından kaynaklı istem dışı sesler çıkarması nedeniyle başka bir odada refakatçi olarak bulunan bir kişi tarafından odasına girilerek izinsiz video kaydı yapılmış ve sosyal medyada paylaşılmıştır.

Hastanın hastaneye geldiği andan itibaren yaşadığı süreçler bilinmeden ve halihazırda o andan itibaren damar yoluyla aldığı tedaviler göz ardı edilerek, paylaşım yapılması ve bu paylaşımda, hastanın ‘ölüme terk edildiği’ yönünde yanlış ve gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Ayrıca hemen yanı başındaki görevli hemşirelere iletişim kurulmaması düşündürücüdür. Yayın yapmak yerine hastanın durumu ile ilgili hemşirelerle görüşülmüş olsaydı hastanın yalnız bırakılmadığı kendilerine iletilmiş olacaktı.”

Başhekimlik açıklamasında, hastanın mahremiyeti ve etik değerler açısından, böyle bir video çekilerek paylaşılmasının, hastanın onay verebilecek durumda olmaması ve ailesinin de izni olmadığı dikkate alındığında, kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastamızın hastanemize yatış yaptığı günden itibaren hekim ve hemşirelerimiz tarafından gerekli tüm tıbbi bakım ve ilgi gösterilmiştir. Yoğun bakımdan servise alınabilmesi, tedavi sürecinde gösterilen titiz takibin bir sonucudur.

Dolayısıyla hastanın ‘sahipsiz bırakıldığı’ ya da ‘kaderine terk edildiği’ yönündeki iddialar tamamen maksatlı ve asılsızdır.”