Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan Zafer Günü'nü kutlayarak, “Dost Azerbaycan halkına barış, refah ve mutluluk diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erhürman mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dost Azerbaycan halkına barış, refah ve mutluluk diliyorum. Ülkelerimiz arasında karşılıklı dayanışma ve iş birliği köprülerinin güçlenmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum."