Ergenekon köyü Ağıllar bölgesinde dün tedbirsizlik ve ihmal sonucu yangına sebep olmaktan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada E.E’nin (E-59) bahçe evi inşaatının çatı kısmında, U.K.(E-44) ile birlikte gerekli önleyici tedbirlerini almadan profil demirlere kaynak yaptıkları sırada, yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıkmasına sebep oldukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(MK/GÖZ)