TECAVÜZ İFTİRASI ATAN KADINA 2 YIL HAPİSLİK

Eşinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek tutuklanmasına ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesine neden olan Elmas Sayar hakkındaki dava, bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Sayar, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

‘’Mahkeme yeminli ifadelerin doğru olmadığını belirtti’’

Davanın kararı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararla açıklandı. Mahkeme heyeti, Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşuyordu. Kararı okuyan Yargıç Tutku Candaş, sanığın 12 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görülen tecavüz davasında, 2023 yılı içerisinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi ve Lefkoşa Aile Mahkemesi huzurunda verdiği yeminli ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

‘’Kıskançlık nedeniyle iftira attı’’

Yargıç, Elmas Sayar’ın "yalan yere tanıklık yapma", "tanıkların çelişik ifade vermesi" ve "yalan yere yemin verme" suçlarından mahkum edildiğini söyledi. Sanığın, ifadelerinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü ve kıskançlık nedeniyle iftira attığını kabul ettiğini kaydetti. Bu iftira sonucu, Sayar’ın eşi 9 ay boyunca hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kaldı.

‘’Eşini zan altında bıraktı’’

Yargıç Candaş, sanığın işlediği suçların adaletin yürütülmesine zarar verdiğini ve cinsel tecavüz gibi ciddi bir suçla eşini zan altında bıraktığını, bu nedenle eşinin boş yere cezaevinde tutulduğunu belirtti. Ayrıca, mahkemeye ve polise yalan ifade vererek adaletin işleyişini boş yere meşgul ettiğini ve kamu kaynaklarının israfına neden olduğunu vurguladı. Sanığın avukatı, müvekkilinin eşiyle artık bir husumeti kalmadığını belirtse de, Yargıç bu suçun sadece eşiyle alakalı olmadığını, polis ve mahkemelerin zamanının çalındığını ve kamu kaynaklarının boş yere heba edildiğini ifade etti.

‘’Elmas Sayar'ın İşlediği suçların ciddiyeti göz önüne alınarak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı’’

Tüm olguları değerlendiren mahkeme, sanığın 2 çocuk annesi ve 27 yaşında sabıkasız olduğunu dikkate aldı. Ancak, işlediği suçların ciddiyeti göz önüne alınarak, Elmas Sayar 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Bu dava, adaletin doğru bir şekilde işlemesinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yalan beyanların ve iftiraların ciddi sonuçları olabileceğini de gösterdi.