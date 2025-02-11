(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da 2022 yılı Temmuz ayında meydana gelen cinsel tecavüz olayıyla ilgili aranan şahıs olan Evrim Karakuş tutuklanarak, bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15’de Lefkoşa’da bir ikametgahta yatak odasında alkollü ve uyur halde olan T.M.’nin rızası olmaksızın cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayetin 21 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığın ancak zanlının ifadesi alınmadan önce yasal olarak Lokmacı Kara Sınır Kapısından çıkış yaptığının tespit edilip aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 10 şubatta Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını belirtti. Polis, suçun her ne kadar 2022 yılında işlenmiş olsa da zanlının ülkede olmamasından dolayı soruşturmanın ileriye götürülemediğini kaydetti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının sözlü beyanında suçu kabul etmediğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise söz konusu tarihte yaşanan olayla ilgili başka şahısların tutuklandığını hatırlattı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.