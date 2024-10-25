(Kamalı Haber)- Girne’de kız arkadaşının 16 yaşından küçük ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Yurdaer Garip hakkındaki dava 2 yıl sonra karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, tecavüzden suçlu bulunarak, 35 yıl yıl hapse mahkum edildi.

Kararda olayın 2020 ile 2022 yılları arasında meydana geldiği belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın kız arkadaşı olan kadının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklandığını, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç, dava süresince sanığın suçlamaları kabul etmediğini, birçok kez duruşma yapıldığını belirtti.

Yargıç, iddia makamının sanığın 2020 -2022 tarihleri arasında farklı zaman diliminde sevgilisinin 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiğini belirttiğini kaydetti. Yargıç, olayın kızların öğretmenine anlatması üzerine ortaya çıktığını söyledi.

Yargıç, müşteki kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolog eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti. Yargıç Sağer, dava süresinde mahkemeye sunulan emareler ve ifadeler sonucu sanığı suçlu bularak, 35 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.