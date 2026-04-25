Toplumsal Demokrasi Partisi (TDP’nin) 50'nci yıl vizyon belgesi, yeni web sitesi ve politika geliştirme süreçlerini hızlandırmaya yönelik parti içi yapılanmalar, genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında tanıtıldı.

TDP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, TDP genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında, 50'nci yıl vizyon belgesi, yeni web sitesi ve TDP Yanımda (tdpyanimda.org) uygulaması tanıtılırken, gündemdeki bazı konular üzerinde değerlendirmeler ile politika üretim sürecinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler ve mali şeffaflık konusunda bilgilendirme de yapıldı.

Hedeflerinin hem Parti'nin kurumsal yapısını güçlendirmek, hem de topluma yönelik politikaları daha görünür hale getirmek olduğu belirtildi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, toplantıda yaptığı konuşmada, partinin "50 yıllık köklü geçmişi" bulunduğunu, yeni dönemde "güçlü bir dönüşüm" olacağını ifade etti.

Çeler, “TDP’yi değiştirmek isteyenler olacak. Baskı kurmaya çalışanlar olacak. Ama biz yönümüzü de, yolumuzu da biliyoruz. Çünkü biz bir günü değil, bu ülkenin geleceğini konuşuyoruz.” dedi.

Değişim sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirten Çeler, “Değişimden korkan değil, değişimi yöneten bir anlayışla ilerliyoruz. Bu parti, 50 yıllık bir birikimin üzerine kuruludur. Ama aynı zamanda geleceğin de partisidir.” dedi.

TDP’nin temel ilkelerinin dürüstlük, liyakat ve toplumsal fayda olduğunu belirten Çeler, bu değerlerden taviz verilmeyeceğini ifade etti.

-Ekinci: "Artık TDP’ye ulaşmak daha kolay"

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ise, yeni web sitesi ve tdpyanimda.org platformuna işaret ederek, vatandaşla doğrudan iletişimi güçlendirecek bir yapı kurduklarını belirtti.

Ekinci, “Artık TDP’ye ulaşmak daha kolay, daha hızlı ve daha şeffaf. Bu platform yalnızca bir iletişim aracı değil aynı zamanda katılımın ve ortak aklın merkezi olacak.” dedi.

Ekinci, güncellenen komitelerle birlikte politika üretim sürecinin daha sistemli ve hızlı hale getirildiğini ifade etti.

Parti açıklamasında, politika geliştirme komiteleri kurulduğu, bu komitelerle politika üretim süreçlerinin güçlendirildiği ve hızlandırıldığı, başta ekonomi, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda geliştirilecek politikaların halkla paylaşılacağı kaydedildi.

Mali şeffaflık konusunda da parti içi süreçlerin açık ve denetlenebilir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.