TAM Parti'den bir heyet hafta sonu düzenlenen festival ve etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi.

TAM Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlere Genel Başkan Serdar Denktaş, Genel Sekreter Bünyamin Yüksekbaş, Genel Başkan Yardımcıları ve Parti Meclisi üyeleri katıldı.

Ziyaretlerine Tepebaşı Lale Festivali ile başlayan TAM Parti heyeti, ardından Serdarlı 11. Bahar Festivali, Tatlısu Ot Festivali ve Lapta balıkçı barınağında düzenlenen 5. İzmarit Balık Festivali’ne katıldı.

Tatlısu Ot Festivali’ni Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan’ın eşliğinde ziyaret eden TAM Parti heyeti, Tatlısu Belediyesi Şule Sert Sanat Galerisi’ne de gitti.

Serdar Denktaş ve beraberindeki heyet ziyaretlerde halkla sohbet de etti.

Ziyaretler, festival alanlarında çekilen anı fotoğrafları ve karşılıklı görüş alışverişleriyle sona erdi.