Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) dün akşam “Cumhurbaşkanlığı seçimi” gündemiyle toplanan Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Zeki Çeler ve Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) “2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday belirlemek” için tam yetki verdi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da ilk bölümünde yer aldığı PM toplantısının ikinci bölümünde yapılan oylamada, PM'nin oy birliğiyle karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Toplumsal mücadeleyi yarım asra yakın bir süredir ilkesel tutarlılık ve mutlak kararlılıkla sürdüren TDP’nin, 2025 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine, halkın ihtiyaç duyduğu liderliği sergileyebilecek, toplumda güçlü karşılığı olan, vizyoner ve donanımlı bir adayla girme hedefi doğrultusunda gerekli çalışmaları yapması için Başkan ve MYK’yı görevlendirmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede parti tabanıyla halkın görüş ve eğilimlerini gözeten katılımcı bir sürecin işletilmesinin esas olacağı belirtilen PM kararında, MYK’nın bu doğrultuda her türlü teknik ve siyasi çalışmayı yürütmek üzere yetkili kılındığı kaydedildi.

TDP açıklamasında, “MYK’nın çalışmaları neticesinde ortaya çıkan sonuçlar Parti Meclisi'nde görüşülüp değerlendirildikten sonra partinin nihai kararı kamuoyuna ilan edilecektir.” denildi.