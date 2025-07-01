Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Zeki Çeler, Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ile ortaklaşmak adına kendisine ve MYK’ya tam yetki verdiğini açıkladı.

Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, en ideal koşullarda seçim birlikteliğini tesis etmek için CTP ile görüşmeleri hızlandıracaklarını dile getireren Çeler, “Tek amacımız uzun süredir sürekli kaybeden konumunda olan bu toplumun artık kazanmaya başlamasıdır” dedi.

Çeler, TDP’nin bugün yapılan Parti Meclisi toplantısının ardından basına açıklama yaparak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik alınan kararı duyurdu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turun “hayati önem” taşıdığını dile getiren Çeler, toplumun sesine kulak verme noktasında tek yumruk olmanın önemine vurgu yaptı.

TDP’nin kurulduğu günden bugüne her zaman toparlanmayı, üyesini bir araya getirmeyi ve seçimlerde önemli rol oynamayı başardığını söyleyen Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun en yüksek yararı adına barış ve çözüm yanlılarının ortaklaşmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu noktada CTP ile görüşmeleri başlatarak hızlandırmayı hedeflediklerini dile getiren Çeler, seçimlerden sonra da federal çözüm için mücadelenin başlayacağını söyledi.