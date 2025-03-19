Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe karşı öğretmen sendikalarının yaptığı eylem çağrısına destek verdiğini açıkladı.

TDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişiklik sonrasında okullarda kaos başladığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm halka çağrıda bulunarak yapılacak eyleme destek verilmesi istendi.

-“Apar topar dayatma bir değişiklik yapıldı, kabul etmiyoruz”

Son zamanlarda yaşamın her alanında hissedilen, baskıcı, dayatmacı ve anti demokratik süreçlerin birinin daha yaşandığı savunulan açıklamada, “Öğretmenler Yasası’nın 92. maddesi; yasa altında bulunan tüzüklerde yapılacak düzenleme ve değişikliklerin Teknik Kurul aracılığıyla yapılmasını emreder. Buna rağmen Eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulu eliyle Disiplin Tüzüğü’nde apar topar bir dayatma değişiklik yapmıştır. Bunu kabul etmemiz beklenemez.” ifadeleri kullanıldı.

-“KTOEÖS ve KTÖS’ün eylem çağrısına destek veriyor ve tüm halkı orada olmaya davet ediyoruz”

Yapılan "usulsüz değişikliğin," Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ne doğrudan aykırı olduğu, çocukların devlet eliyle istismarının önünün açıldığı iddia edilen açıklamada, bu gerçekler ışığında, TDP olarak "özelde öğretmen ve çocuklara genelde ise tüm topluma yapılmaya çalışılan anti demokratik, usulsüz, Anayasa’ya,

insan haklarına ve çocuk haklarına aykırı düzenlemeleri kabul etmedikleri" belirtildi.

Açıklamada, “TDP olarak tüm dayatmalara, yoksullaştırmaya ve yobazlığa kaşı olduğumuzu, bu bağlamda iki öğretmen sendikamız; KTOEÖS ve KTÖS’ün 21 Mart Cuma saat 13.30’da Eğitim Bakanlığı önünde yapacağı eyleme destek beyan ediyor, başta tüm üye ve sempatizanlarımız olmak üzere, tüm halkımızı da Bakanlık önünde olmaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.