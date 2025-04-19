TDP’den yapılan yazılı açıklamada, değişikliğin Anayasa Mahkemesine taşınması için Parti’nin hukukçularıyla birlikte dava dosyası hazırladığı, ancak Meclis'te temsiliyeti bulunmayan TDP’nin Anayasa Mahkemesi’ne gitmesinin hukuken mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Partimiz dava dosyasını, bu mücadeleye ortak olan ve dava açma hakkına sahip tüm örgüt ve partilerin bilgisine getirmeyi toplumsal sorumluluğun bir gereği saymaktadır. İlgili tüzük aleyhine mutlaka dava açılmalıdır. Bu anlayışla dava dosyasının değerlendirilmesi için çağrı yapıyoruz ve bu vesileyle de TDP'nin Meclis'te bulunmasının önemini kamuoyunun dikkatine getirmeyi yararlı görüyoruz.”

Disiplin Tüzüğü'nün son halinin anayasal düzene ve laik eğitim anlayışına aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, “(Tüzük değişikliğinin) iptali için yürütülmekte olan demokratik eylemler son derece büyük öneme sahiptir. Eylemler kararlılıkla sürdürülürken, Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması kaçınılmaz bir görevdir” denildi.