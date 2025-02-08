Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Komitesi yaptığı açıklamada, son dönemde basına yansıyan “eğitimdeki gerici faaliyetlerle” ilgili haberlere işaret ederek, Anayasa ile Milli Eğitim Yasası’nı hatırlattı, Anayasal suç işlendiğini ileri sürdü.

Kıbrıs Türk eğitim sistemi içinde gizli, gerici faaliyetler olduğunu ileri süren TDP Eğitim Komitesi, ülkede eğitim sisteminin “laik” çerçeve içinde şekillendiğini kaydetti.

Komite, “Eğitim Bakanlığı’nın 'denetleyemez yapısı', laik eğitimin çökmesine fırsatı vermektedir. Bakanlık yalnız okullardan değil bütüncül olarak tüm eğitim faaliyetlerinden sorumludur. Anayasal suç işliyorlar” iddialarında da bulundu.