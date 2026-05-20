Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, ülkedeki kira fiyatlarında fahiş artışlar yaşandığını ve toplumun büyük bir kesiminin barınma krizi yaşadığını belirterek, aile desteği olmayan üniversite öğrencileri, engelli bireyler ve sosyal yardım alan yurttaşlar için devlet katkılı barınma desteği sağlanması çağrısında bulundu.

Reynar, yazılı açıklamasında, barınmanın temel hak olduğunu vurguladı. Reynar, hayat pahalılığı ve "kontrolsüz" olarak nitelediği kira artışlarının, toplumun büyük bir kesimini barınma kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Gençler, öğrenciler, emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirli ailelerin barınmaya erişimde sorun yaşadığını ifade eden Reynar, insanların maaşlarının büyük bölümünü kiraya vermek zorunda kaldığını kaydetti.

Reynar, mevcut kira denetim sisteminin yetersiz olduğunu, fahiş kira artışlarını engelleyecek etkili mekanizmaların bulunmadığını, döviz bazlı kira uygulamalarının ise halkı kur baskısı altında bıraktığını işaret etti.

TDP’nin, barınma hakkını ayrıcalık değil, sosyal devletin koruması gereken temel bir insan hakkı olarak gördüğünü ifade eden Reynar, etkin ve uygulanabilir bir kira denetim sistemi kurulması gerektiğini kaydetti.

TDP'nin iktidara gelmesi halinde "Kira Denetim Yasası"nın yeniden ele alınacağını, hem mal sahiplerinin hem de kiracıların haklarını koruyan adil ve dengeli bir sistem kurulacağını dile getiren Reynar, kira uyuşmazlıklarının uzun ve yıpratıcı süreçlere dönüşmesini engellemek amacıyla bağımsız bir arabulucu komisyonu kurulacağını ve tarafların hızlı, erişilebilir bir hukuk mekanizmasıyla sorunlarını çözebilmesinin hedefleneceğini ifade etti.

Konut bölgelerinde kira tavan uygulamasının başlatılması, döviz bazlı kiralamaların yeniden düzenlenmesi ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Reynar, aile desteği olmayan üniversite öğrencileri, engelli bireyler ve sosyal yardım alan yurttaşlar için devlet katkılı barınma desteği sağlanması çağrısında bulundu.

Sosyal adaletin yalnızca seçim dönemlerinde değil, halkın günlük yaşamında da hissedilmesi gerektiğini vurgulayan Reynar, çözüm için etkin ve uygulanabilir kira denetim sistemi kurulmasını, fahiş kira artışlarının önüne geçilmesini, konut bölgelerinde kira tavan uygulaması başlatılmasını, döviz bazlı kiralamaların yeniden düzenlenmesini ve ihtiyaç duyan gruplara devlet katkılı barınma desteği sağlanmasını savunduklarını kaydetti.