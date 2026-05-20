Ülkede bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın hızı Gemikonağı’nda 79 kilometreye ulaştı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Meteoroloji Dairesi’nden elde ettiği verilere göre, sabah saatlerinde başlayan, öğleden saatlerinde etkisini artıran rüzgarın hızı Mallıdağ ve Alsancak’ta saatte 76 kilometre, Boğaz ve Serdarlı’da 73, Lefkoşa’da 72, Kalkanlı’da 69, Esentepe, Vadili ve Türkeli’de 66, Kırıkkale ve Çayönü’nde 64 kilometre ölçüldü.

Kara ve denizdeki fırtınamsı rüzgarın bu gece yarısından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.