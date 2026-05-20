Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB) Genel Başkanı Mehmet Nizam, üreticilerin yarından itibaren arpa ürünlerini Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) şubelerine ulaştırabileceğini belirtti.

Nizam, arpa alımlarında temel kriterin, “nem oranının uygun olması” olduğuna vurgu yaparak, “Hayvancının kullanabileceği ve hayvan sağlığını riske atmayacak standartta ürün kabul edilecektir” dedi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, arpa alımları, depolama süreci ve üreticilerin beklentilerine ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile toplantı yaptıklarını ifade eden Nizam, üretici ile hayvancının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, tüm paydaşların ihtiyaçları gözetilerek bazı kararlar aldıklarını ifade etti.

-Yeni yol haritası belirlendi

Nizam, ülkede bu yıl yaşanan arpa fazlalığı ve depolama kapasitesi sorununa çözüm üretmek amacıyla yeni bir yol haritası belirlendiğini kaydetti.



Nizam, yarından itibaren üreticilerin, belirlenen kriterleri karşılayan arpa ürünlerini bölgesel TÜK şubelerine ulaştırabileceğini belirterek, “Burada temel kriter nem oranının uygun olmasıdır. Hayvancının kullanabileceği ve hayvan sağlığını riske atmayacak standartta ürün kabul edilecektir” dedi.



Alınan karar doğrultusunda Mayıs ayı içerisinde ada genelinde yaklaşık 10 bin ton arpa tedariğinin karşılanmasının hedeflendiğini ifade eden Nizam, alımların, her bölgenin ihtiyacına göre yapılacağını kaydetti.

Bölgesel kapasite ve tüketim miktarının dikkate alınacağını belirten Nizam, sürecin kontrollü ilerleyeceğini kaydetti.

-Fiyat konusunda endişe duyulmasın

Arpa teslim edecek üreticilerin fiyat konusunda endişe duymamasını isteyen Nizam, açıklanacak veya üzerinde uzlaşı sağlanacak fiyatın geriye dönük olarak uygulanacağını belirtti. Nizam, teslim edilen ürünlerin hak edişlerinin belirlenen nihai fiyat üzerinden ödeneceğini ifade etti.



-Ödeme sistemi

Ödeme sistemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Nizam, bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle “parça parça ödeme” modelinin uygulanmayacağını belirtti.

Tüm üreticilere eşit yaklaşım hedeflediklerini kaydeden Nizam, ürün bedellerinin bütüncül bir plan çerçevesinde ödenmesinden yana olduklarını ifade etti.



-Arpa fiyatları

Arpa fiyatlarına yönelik çalışmaların Haziran ayı başında hız kazanacağını ifade eden Nizam, maliyet raporları, borsa verileri ve açıklanacak göstergelerin dikkate alınacağını belirtti.



Nizam, “Amacımız yalnızca üreticiyi değil; hayvancıyı, TÜK’ü ve tüm paydaşları koruyacak sürdürülebilir bir uzlaşı sağlamaktır. Üreticimizi mağdur etmeyecek bir fiyat üzerinde ortak noktada buluşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Üreticilerin süreçle ilgili her türlü soru ve talepleri için birlik yönetimiyle iletişime geçebileceğini belirten Nizam, uygulamanın ilk aşamasının ardından yeni değerlendirmeler yapılacağını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.