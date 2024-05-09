Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki heyetle Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti. Görüşmede, bölgedeki sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Çeler’e Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Lefke İlçe Başkanı Turgut Karabetça, Parti Meclisi üyeleri Hasan Özadalı ve Fevzi Karani ile bazı partililer eşlik etti.

-Kaya: “Kapatılan bir Mahkemenin geri getirilmesi bile 6 yıl sürdü”

Görüşmede ilk sözü alan alan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke’nin “ilçeleşme” sorununa değinerek, verilen sözlerin yerine getirilmediğini, kapatılan bir mahkemenin geri getirilmesinin bile 6 yıl sürdüğünü belirtti. Kaya, “Halbuki yapılması gerekenler zamanında idarecilerle konuşulmuş ve konsensüs sağlanmıştı. Ancak 4’lü hükümetin bozulmasının ardından her şey konuşulduğu gibi kaldı, Halbuki mantıklı ve gerçekleştirilebilecek projelerdi.” dedi.

-“CMC konusunda teklif var ama adım atılmıyor”

CMC konusuna da değinen Kaya, bölgedeki 2 bin dönüm alanda kalan yaklaşık 10 milyon tonluk malzeme için birkaç farklı çözüm olduğunu, bunlardan en mantıklısının da bu malzemeyi almaya ve parasını ödemeye hazır olan güneydeki bir Rum şirketinin teklifi olduğunu anlattı.

-Çeler: “2018-2019’da konuştuğumuz projeler bugün hâlâ hayata geçirilmedi”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise kendilerinin sadece seçim zamanı değil her zaman bölgeleri gezerek, toplumun sorunlarını dinlemeyi, bölgenin sıkıntılarını tespit etmeyi yeni dönemde kendilerine bir görev bildiklerini belirterek, projelerini de bu çalışmalardan elde ettiklerini verilere göre şekillendireceklerini kaydetti. Çeler, “2018-2019 hükümet döneminde Lefke’ye geldiğimizde konuştuğumuz projelerin hiçbirinin yapılmadığını görüyoruz. Belli ki yine bize kısmet olacak Lefke’deki bu projeleri hayata geçirmek.” dedi.

Beldelerin özellikle de Lefke’nin, İskele benzeri bir örnekle imar yapısının değiştiriliyor olmasının ve imar planının da olmamasının ileriki dönemlerde hem çevre hem sosyolojik hem de ekonomik anlamda sıkıntılar yaratacağını belirten Çeler, ekonomik kalkınma gibi gösterilen yapılanmayla ilgili de plansızlığa vurgu yaptı.

Çeler “Belki inşaat ruhsatı açısından belediyeye kaynak olabilir bu durum ancak alt yapı ve kanalizasyon konusunda zararı olacak. Yatırıma karşı değiliz ama planlama çerçevesinde yapılmalıdır. Yanlış politikalar sonucu vatandaş da üretimden kopuyor, malını ucuza satıyor, her yer inşaata açılıyor. Memleket sevgisi olmayan insanların, plansızlığı ve öngörüsüzlüğü nedeniyle bu noktaya geldik. Bizim görevimiz de yeniden yönetime gelerek, bu ülkeyi yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmek olacak.” diye konuştu.